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Александр Медведев: "Краснодар" просил VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал встречу с «Краснодаром» (1:1).
«Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешел центральную линию. Были моменты, но не забили.

А гол [в наши ворота] – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.

По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще.

Малком? Дебютировать всегда тяжело – на новом стадионе, в новой команде. Но у него было два ярких эпизода. Думаю, все увидели его потенциал».

ТАСС

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Теги: Медведев Зенит Краснодар
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