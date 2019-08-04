Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ, а также отсутствие в заявке полузащитника Хвичи Кварацхелии.
"Сегодня, наверное, начали лучше, чем в предыдущих играх, но не смогли превратить это преимущество в гол. Потом были плохие моменты, где качество ЦСКА всем было видно, пропустили гол во втором тайме, потом мы взяли инициативу, жаль, что не удалось забить гол.
Кипиани? Наверное, ему было тяжело, потому что он недавно у нас. Мы хотели, чтобы он взял мяч, не допускал столько ошибок в передачах и комбинациях, но, наверное, это касается и остальных, они не смогли усилить игру команды. Что касается Кварацхелии, то у него простуда, с завтрашнего дня уже будет тренироваться", - цитирует Докампо Sport24.ru.
Эдуардо Докампо: у Кварацхелии простуда, с завтрашнего дня уже будет тренироваться
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