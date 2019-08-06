"Динамо" подпишет Нойштедтера и купит у "Боруссии" Филиппа

Московское "Динамо" в ближайшее время пополнит состав двумя новичками. Об этом в своем телеграме сообщил Нобель Арустамян.



Трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа уже завершен. В самое ближайшее время футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт. Сумма трансфера 25-летнего игрока может составить 20 млн евро.



Кроме того, "Динамо" вскоре подпишет защитника Романа Нойштедтера. Игрок в данный момент находится на базе бело-голубых в Новогорске.