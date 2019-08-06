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Сергей Матвеев: опыт сложной игры с "Зенитом" поможет "Краснодару" в матче с "Порту"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев на предматчевой конференции, посвященной матчу "быков" с "Порту" в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов, ответил на вопросы журналистов.
– Какое состояние команды после игры с “Зенитом”?
– С командой все нормально. Результат в той встрече нас устроил. Команда готовится к предстоящим матчам в обычном режиме. Это будет большая игра, которую ждет весь город. Билетов уже нет в продаже. Команда готова! Как хорошо? Увидим завтра.

– С “Зенитом” не играл Вандерсон, какое его состояние сейчас. Он будет готов завтра?
– У него была температура перед прошедшей игрой. Но сейчас он уже тренируется с командой. Скорее всего, он примет завтра участие.

– Вы сказали, что довольны игрой в Питере. Но во втором тайме “Зенит” включил сильный прессинг и “Краснодар” с ним просто не справился. “Порту” наверняка сыграет также. Как вы будете противодействовать этому?
– Я не сказал, что мы довольны игрой. Мы довольны результатом игры, по тому, как она складывалась. Были нюансы по ходу. "Порту" же – сильная команда. Мы будем пытаться использовать свои сильные стороны, они – свои.

– Есть ли у “Краснодара” преимущество перед “Порту” из-за начавшегося чемпионата в России?
– Сложно сказать окончательно, какие преимущества дает нам уже стартовавший чемпионат России и эти три игры, что мы провели. Это можно будет увидеть по игре.

– Идеология “Краснодара” – атакующий и яркий футбол. Матч с “Порту” может стать настолько важным, чтобы отойти от этого принципа.
– Нет, мы так не думаем. Будем исходить из своих сильных сторон и навязывать свою игру. Отталкиваться от соперника мы не станем.

– Помог ли вам матч с “Зенитом” как-либо подготовиться к этой игре. Или “Зенит” и “Порту” – сильно разные команды?
– На наш взгляд “Зенит” чем-то напоминает “Порту” по манере ведения игры: они также используют средние и короткие передачи для выхода в атаку. Тот матч в Питере был сложным для нас . Но в те моменты, когда у нас не получалась игра, команда терпела. Думаю, нам этот опыт поможет в предстоящей встрече.

Источник: www.rusfootball.info/

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Теги: Краснодар Матвеев Порту Зенит
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