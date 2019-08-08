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Олег Данченко: игру с ЦСКА забыли. "Рубин" ждет красивый футбол в матче с "Краснодаром"

Защитник "Рубина" Олег Данченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Настроение хорошее. Мы сыграли с ЦСКА, уже все забыли, сейчас переключились на игру с "Краснодаром", готовимся в обычном режиме, наигрываем какие-то связи, все хорошо. "Краснодар"? Хорошая команда, они хорошо обороняются и атакуют, поэтому, думаю, нас ожидает хороший и красивый футбол", - цитирует Данченко Sport24.ru.

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Теги: Данченко ЦСКА Рубин Краснодар
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