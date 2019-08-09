Бывший защитник "красно-белых" рассказал о встрече с Цорном и о том, что хотел бы вернуться в московскую команду:
– Так как я провел много лет в "Спартаке", мне интересно было, как дела у команды, в каком направлении двигается клуб и так далее. Касались в основном бытовых вопросов.
– Появилась информация, что "Спартак" интересуется двумя чешским игроками пражской "Славии". Вы их агент?
– Я их знаю по чешской лиге, но не являюсь агентом.
– Вы консультировались по ним с Цорном?
– Нет. Повторюсь, касались общих вопросов по клубу и бытовых тем.
Предлагали ли мне работу? Я был бы рад, если бы оказался в "Спартаке" на какой-либо должности. Помню и ценю этот клуб. Но предложений не поступало, – приводит слова Йиранека "СЭ".
Мартин Йиранек: был бы рад оказаться в "Спартаке" на какой-либо должности
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»