"Чемпионат" сообщает, что защитник "Зенита" Миха Мевля может продолжить карьеру в "Сочи". В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча.
Ранее состав "Сочи" пополнил ряд питерских футболистов, в числе которых Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.
- Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся, - подтвердил информацию наставник "Сочи" Александр Точилин "Чемпионату".
Источник: Мевля может перейти в "Сочи"
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