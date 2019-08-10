Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться

Полузащитник Павел Мамаев пока не знает, где продолжит карьеру, при этом он не стал исключать, что все-таки останется в "Краснодаре".– Да как я вообще могу это сейчас комментировать. На данный момент у меня есть контракт с "Краснодаром". Надо освободиться, а потом уже все остальное. Посмотрим, кому я буду нужен.– Никаких обид вообще. Обида – здесь неуместное слово. Огорчений нет, все хорошо.– Какую?– У меня действующий контракт с клубом.– Это ваше мнение или вам об этом сказали?– А дословно что он сказал?– А следующий этап какой был?– Вот и все.– Я откуда знаю? Что вы у меня спрашиваете? Я привожу тот факт, который есть на данный момент.– Я хотел бы освободиться. А как сложится – посмотрим.– Возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться.– Нет, не буду. А потом сделаю.– Потом увидите.