Полузащитник Павел Мамаев пока не знает, где продолжит карьеру, при этом он не стал исключать, что все-таки останется в "Краснодаре".
– В "Ахмат" готовы перейти?
– Да как я вообще могу это сейчас комментировать. На данный момент у меня есть контракт с "Краснодаром". Надо освободиться, а потом уже все остальное. Посмотрим, кому я буду нужен.
– Обида есть на "Краснодар"?
– Никаких обид вообще. Обида – здесь неуместное слово. Огорчений нет, все хорошо.
– С другой стороны, "Зенит" Кокорина скорее всего оставит, а "Краснодар" такую жесткую позицию занял.
– Какую?
– Не продолжать с вами сотрудничество.
– У меня действующий контракт с клубом.
– Но как он истечет, вас вряд ли оставят.
– Это ваше мнение или вам об этом сказали?
– Сергей Галицкий говорил об этом в интервью.
– А дословно что он сказал?
– Дословно не приведу. Но он сказал, что это было его решение – подать заявление в палату по разрешению споров на расторжение контракта с вами.
– А следующий этап какой был?
– Заявление отозвали.
– Вот и все.
– То есть вы еще можете остаться в "Краснодаре".
– Я откуда знаю? Что вы у меня спрашиваете? Я привожу тот факт, который есть на данный момент.
– А хотели бы остаться в "Краснодаре"?
– Я хотел бы освободиться. А как сложится – посмотрим.
– В сборную России сможете вернуться?
– Возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться.
– Новую татуировку в колонии будете делать?
– Нет, не буду. А потом сделаю.
– Какую?
– Потом увидите.
"СЭ"
Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться
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