Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 5-го тура Премьер-Лиги против "Зенита" (0:2).
- О матче:
Расстроил как результат, так и качество игры. Мне кажется, "Динамо" не хватает мастерства. В начале первого тайма 5 динамовцев выходили против трёх зенитовцев, и не смогли в итоге разыграть двух лишних. В таких моментах всё и кроется. Считаю, что состав "Динамо" в этом сезоне по качеству прибавил в сравнении с последними годами. Команда заметно укрепилась, но этого ещё недостаточно.
- О будущем Дмитрия Хохлова:
Я придерживаюсь мнения, что не может быть один человек виноват, будь-то Хохлов или кто-то ещё. Должна быть коллективная ответственность, винить во всём главного тренера всё-таки неправильно. Для более детального разбора необходимо находиться внутри коллектива, но в целом, команда должна быть сплочённой, нацеленной на результат, и никто не должен размениваться на какие-то околофутбольные вещи.
- О новичках "Динамо":
Пришло много защитников, например, Паршивлюк и Нойтедтер, но как мне кажется, проблемы в обороне по-прежнему имеют место быть. Каборе является хорошим приобретением, сегодня он цементирует центральную зону, и к нему претензий меньше чем к кому-либо. Шиманьски оставляет приятное впечатление, хотя во втором тайме сегодня его не было видно, устал, возможно. Что касается Шейдаева, то складывается ощущение, что он не влился до конца в коллектив. Он не чувствует позиции и не открывается должным образом на острие. А говоря о Н'Жье, видел его в двух матчах, но пока смысла в его приобретении не увидел. По Максимилиану Филиппу сказать сейчас что-то сложно.
Безусловно, клуб проделал заметную работу на трансферном рынке. Как я и сказал выше, Каборе и Шиманьски - это хорошие игроки, хорошее усиление команды. Да и Шейдаев, может быть, раскроется, далеко идущих выводов по нему пока не делаю. Сами по себе все купленные футболисты - довольно качественные игроки. Борьба за выживание с таким составом? Думаю, "Динамо" не будет бороться за выживание.
- О "Зените":
У меня по сегодняшней игре сложилось впечатление, что питерцы на фоне "Динамо" смотрелись с огромным запасом прочности, будто не в полную силу играли. Квалифицированно, мастеровито... конечно, "Зенит" классом намного выше. Безусловно, эта команда будет бороться за чемпионство. Возможно, "Краснодар" и ЦСКА составят конкуренцию.
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"
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