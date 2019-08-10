» » Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"

Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"

Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо" Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 5-го тура Премьер-Лиги против "Зенита" (0:2).

- О матче:

Расстроил как результат, так и качество игры. Мне кажется, "Динамо" не хватает мастерства. В начале первого тайма 5 динамовцев выходили против трёх зенитовцев, и не смогли в итоге разыграть двух лишних. В таких моментах всё и кроется. Считаю, что состав "Динамо" в этом сезоне по качеству прибавил в сравнении с последними годами. Команда заметно укрепилась, но этого ещё недостаточно.

- О будущем Дмитрия Хохлова:

Я придерживаюсь мнения, что не может быть один человек виноват, будь-то Хохлов или кто-то ещё. Должна быть коллективная ответственность, винить во всём главного тренера всё-таки неправильно. Для более детального разбора необходимо находиться внутри коллектива, но в целом, команда должна быть сплочённой, нацеленной на результат, и никто не должен размениваться на какие-то околофутбольные вещи.

- О новичках "Динамо":

Пришло много защитников, например, Паршивлюк и Нойтедтер, но как мне кажется, проблемы в обороне по-прежнему имеют место быть. Каборе является хорошим приобретением, сегодня он цементирует центральную зону, и к нему претензий меньше чем к кому-либо. Шиманьски оставляет приятное впечатление, хотя во втором тайме сегодня его не было видно, устал, возможно. Что касается Шейдаева, то складывается ощущение, что он не влился до конца в коллектив. Он не чувствует позиции и не открывается должным образом на острие. А говоря о Н'Жье, видел его в двух матчах, но пока смысла в его приобретении не увидел. По Максимилиану Филиппу сказать сейчас что-то сложно.

Безусловно, клуб проделал заметную работу на трансферном рынке. Как я и сказал выше, Каборе и Шиманьски - это хорошие игроки, хорошее усиление команды. Да и Шейдаев, может быть, раскроется, далеко идущих выводов по нему пока не делаю. Сами по себе все купленные футболисты - довольно качественные игроки. Борьба за выживание с таким составом? Думаю, "Динамо" не будет бороться за выживание.

- О "Зените":

У меня по сегодняшней игре сложилось впечатление, что питерцы на фоне "Динамо" смотрелись с огромным запасом прочности, будто не в полную силу играли. Квалифицированно, мастеровито... конечно, "Зенит" классом намного выше. Безусловно, эта команда будет бороться за чемпионство. Возможно, "Краснодар" и ЦСКА составят конкуренцию.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Пильгуй Динамо Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 2
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 1
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 3
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Краснодар" и "Рубин" выяснили, кто самая атакующая команда РПЛ
Александр Руденко: заслуженно нас освистывали болельщики
2,8 : 3,65 в пользу "питерцев". Оценки по итогам матча "Динамо" - "Зенит" 2
Марсело: на меня выходили итальянские клубы
Сергей Семак: до конца матча с "Динамо" была нервозность, в 1-м тайме "Зенит" ошибался на ровном месте 2
Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться 2
Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана"
"Спартак" подал протест на результат матча молодежной команды с "Ахматом" 4
"Краснодар" дома минимально выиграл у "Рубина" 12
Дзюба не знает пощады. Уверенная победа чемпиона в Москве 5
"Зенит" уверенно победил "Динамо" 77
Савелий Козлов: оценка результата не отрицательная, но и не положительная
Агент Перишича отправится в Мюнхен
Пеп Гвардиола - об использовании технологии в матчах АПЛ: нужно быть готовым к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне
Андреа Чуканов: "Оренбург" недоволен, несмотря на то что отыгрался со счёта 0:2
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" не закончена
Все новости