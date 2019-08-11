Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1).
- "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли.
- Неплохо выглядели новички, которых вы бросили на поле во втором тайме.
- Я никого не бросал, они вышли заслуженно. Тилль выпадал еще в первом тайме, Слай не то,чтобы не попадал, но мы решили его поменять.
- С Тиллем все в порядке? У него было повреждение.
- Все в порядке, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
"СЭ"
Вадим Евсеев: молодежь вышла заслуженно
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