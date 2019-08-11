Вадим Евсеев: молодежь вышла заслуженно

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1).- "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли.- Я никого не бросал, они вышли заслуженно. Тилль выпадал еще в первом тайме, Слай не то,чтобы не попадал, но мы решили его поменять.- Все в порядке, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".