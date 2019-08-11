- Это лучшая игра "Локо" в нынешнем сезоне?
- Мне тоже так кажется. Сыграли очень хорошо. Но мы можем играть еще лучше.
- В чем еще "Локомотив" может добавить?
- С реализацией есть проблемы. Нужно было больше моментов реализовывать. Были моменты, когда отдали инициативу сопернику. Надо работать над этим.
- Нагружать левый фланг "Урала" - это была тренерская установка?
- Надо было по флангам играть. Мы это и делали. И с права атаковали, и слева, и через слева. Сегодня два тайма мы провели на хорошем уровне.
- "Локо" впервые с осени забил два мяча. Поймали кураж?
- Не знаю... Давно не было матчей, когда забивали столько голов. Очень приятно.
- У Крыховяка продолжается бенефис. Было видно, что он был заряжен на гол. Вы с ним разговаривали? Это его такое рвение или установка тренера?
- Тренер ему говорил, чтобы он подключался, чтобы был в штрафной соперника, пытался забивать. Пока это получается. Он опорник, но у него есть качества забивать голы.
- Он сам что говорил по поводу гола?
- Я сказал ему, что красивый гол. Не ожидал, что он сможет так пробить.
Мацей Рыбус: сыграли очень хорошо, но можем еще лучше (видео)
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал победу над "Уралом" (4:0), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: SmotriSport
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