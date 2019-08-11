Мацей Рыбус: сыграли очень хорошо, но можем еще лучше (видео)

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал победу над "Уралом" (4:0), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

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- Мне тоже так кажется. Сыграли очень хорошо. Но мы можем играть еще лучше.- С реализацией есть проблемы. Нужно было больше моментов реализовывать. Были моменты, когда отдали инициативу сопернику. Надо работать над этим.- Надо было по флангам играть. Мы это и делали. И с права атаковали, и слева, и через слева. Сегодня два тайма мы провели на хорошем уровне.- Не знаю... Давно не было матчей, когда забивали столько голов. Очень приятно.- Тренер ему говорил, чтобы он подключался, чтобы был в штрафной соперника, пытался забивать. Пока это получается. Он опорник, но у него есть качества забивать голы.- Я сказал ему, что красивый гол. Не ожидал, что он сможет так пробить.