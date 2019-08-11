Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Сочи" (0:0) в 5-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в этом матче, учитывая положение соперника. Поэтому команда вышла слишком расслабленной на эту встречу, да я и сам думал, что мы выиграем, но нельзя было так играть даже с аутсайдером. Более того, сегодня "армейцы" даже позволили "Сочи" создавать определённую опасность у наших ворот, могли и пропустить один-два гола, а случись это - не знаю как бы команда отыгрывалась. Причём моменты "Сочи" были следствием ошибок то вратаря ЦСКА, то игроков обороны.
Очень медленно ЦСКА атаковал, и я не пойму почему, ведь в прошлом матче играли вроде здорово, быстро... а сегодня всё медленно, поперёк и назад, а в итоге просто свалились на навал и рассчитывали на ошибки соперника. Должна же быть какая-то система игры в атаке, а не расчёт на ошибки оппонентов. Почему команда не играет флангами я никак не пойму, сегодня неоднократно через середину пытались прорваться "армейцы", но соперников в этой зоне очень много, так его не взломать, они спиной к своим воротам, всё перед ними и они контролируют каждое движение.
Для взятия ворот у ЦСКА было очень мало моментов. Работы, в общем, непочатый край, причём для всех. Чалов простоял в ожидании отскока или ошибки соперника, но ведь и самому нужно работать. Например, как Дзюба в "Зените", который хоть и постарше, но работает как папа Карло.
- Об игре Джанаева:
Сегодня очень здорово отстоял, поймал кураж, здорово руководил обороной. Такие удачные игры у вратарей бывают довольно часто, и сегодня он был надёжен, дебютировал в новой команде прилично. Но и наша атака сыграла не лучшим образом, прямо говоря.
- О закономерности результата:
Итоговый счёт справедлив. Более того, в какой-то степени ЦСКА даже повезло, учитывая моменты у наших ворот. Может, открой "Сочи" счёт в начале встречи, когда были явные голевые моменты, ЦСКА бы и зашевелился. Но очень медленно играла команда, так и хочется им крикнуть "быстрей, быстрей, быстрей"... скрытых передач нет, креатива нет... очень скучный футбол был сегодня в исполнении "армейцев".
Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"
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