» » Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"

Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"

Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи" Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Сочи" (0:0) в 5-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в этом матче, учитывая положение соперника. Поэтому команда вышла слишком расслабленной на эту встречу, да я и сам думал, что мы выиграем, но нельзя было так играть даже с аутсайдером. Более того, сегодня "армейцы" даже позволили "Сочи" создавать определённую опасность у наших ворот, могли и пропустить один-два гола, а случись это - не знаю как бы команда отыгрывалась. Причём моменты "Сочи" были следствием ошибок то вратаря ЦСКА, то игроков обороны.

Очень медленно ЦСКА атаковал, и я не пойму почему, ведь в прошлом матче играли вроде здорово, быстро... а сегодня всё медленно, поперёк и назад, а в итоге просто свалились на навал и рассчитывали на ошибки соперника. Должна же быть какая-то система игры в атаке, а не расчёт на ошибки оппонентов. Почему команда не играет флангами я никак не пойму, сегодня неоднократно через середину пытались прорваться "армейцы", но соперников в этой зоне очень много, так его не взломать, они спиной к своим воротам, всё перед ними и они контролируют каждое движение.

Для взятия ворот у ЦСКА было очень мало моментов. Работы, в общем, непочатый край, причём для всех. Чалов простоял в ожидании отскока или ошибки соперника, но ведь и самому нужно работать. Например, как Дзюба в "Зените", который хоть и постарше, но работает как папа Карло.

- Об игре Джанаева:

Сегодня очень здорово отстоял, поймал кураж, здорово руководил обороной. Такие удачные игры у вратарей бывают довольно часто, и сегодня он был надёжен, дебютировал в новой команде прилично. Но и наша атака сыграла не лучшим образом, прямо говоря.

- О закономерности результата:

Итоговый счёт справедлив. Более того, в какой-то степени ЦСКА даже повезло, учитывая моменты у наших ворот. Может, открой "Сочи" счёт в начале встречи, когда были явные голевые моменты, ЦСКА бы и зашевелился. Но очень медленно играла команда, так и хочется им крикнуть "быстрей, быстрей, быстрей"... скрытых передач нет, креатива нет... очень скучный футбол был сегодня в исполнении "армейцев".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Пономарев ЦСКА Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Звонимир Шарлия: Фернандес легко может играть в "Реале" или "Барсе". Он - Месси правой бровки!
11-летний мальчик сломал нос, пока бежал за машиной Салаха 1
Александр Мостовой: что Заболотный из себя представляет? Взяли в "Зенит" с сумасшедшей зарплатой - и что?
Антонио Конте: Лукаку - отличное приобретение для "Интера"
Звонимир Шарлия: "Сочи" выглядел лучше "Спартака" в первом туре РПЛ
Борис Ротенберг: бюджет "Сочи" - больше миллиарда рублей. Но не два и не три
Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна 4
Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"
Александр Медведев: "Зенит" мог забить "Динамо" гораздо больше голов 4
Сергей Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти на Чалове и удалять игрока "Сочи" 7
Виктор Гончаренко: ЦСКА могут ломать и бить, а желтые получаем мы. Стандартная ситуация 18
Своего Жиго у ЦСКА не нашлось. «Сочи» не дал победить команде Гончаренко 6
Фрэнк Лэмпард: я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка 1
ЦСКА дома не смог обыграть "Сочи" 50
Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе Рибери в "Локомотив" 1
Денис Глушаков сыграет против "Спартака" с первых минут 7
"Манчестер Юнайтед" забил четыре безответных мяча в ворота "Челси" 6
Дмитрий Парфенов: "Урал" не доигрывал эпизоды в матче с "Локомотивом". Нельзя разваливаться
Дзюба встретился с болельщиком с редкой болезнью: было очень трогательно, мы едва сдерживали слезы 2
Эрик Бикфалви: у меня нет предложений, я игрок "Урала" 2
Василий Кикнадзе: в начале недели объявим о подписании нападающего (видео) 1
Мацей Рыбус: сыграли очень хорошо, но можем еще лучше (видео)
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Вадим Евсеев: молодежь вышла заслуженно
Юрий Семин: победа над "Уралом" не была легкой
Франк Рибери отклонил предложения из России, Голландии и Саудовской Аравии
Убрал «Урал». «Локомотив» расправился с соперником по финалам кубка
"Локомотив" дома разгромил "Урал" 24
Магуайр выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в матче с "Челси"
Обамеянг принес "Арсеналу" победу над "Ньюкаслом"
Все новости