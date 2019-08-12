Дмитрий Селюк: "Зенит" явно переплатил за Малкома

Известный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о переходе Малкома из «Барселоны» в «Зенит».- Малком, конечно, лучше всех тех, кто ушел из команды в последние месяцы, но при этом за него явно переплатили. Сомневаюсь, что «Зениту» когда-то удастся отбить на продаже бразильца вложенные 40 миллионов евро.С другой стороны, клуб потратил не меньше на всех тех игроков, которые этим летом массово перешли из их команды в «Сочи».Еще меня очень удивляет, что российские клубы не ищут игроков, которые идут в гору, а покупают футболистов за 20–40 миллионов евро.