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Дмитрий Селюк: "Зенит" явно переплатил за Малкома

Известный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о переходе Малкома из «Барселоны» в «Зенит».

- Малком, конечно, лучше всех тех, кто ушел из команды в последние месяцы, но при этом за него явно переплатили. Сомневаюсь, что «Зениту» когда-то удастся отбить на продаже бразильца вложенные 40 миллионов евро.

С другой стороны, клуб потратил не меньше на всех тех игроков, которые этим летом массово перешли из их команды в «Сочи».

Еще меня очень удивляет, что российские клубы не ищут игроков, которые идут в гору, а покупают футболистов за 20–40 миллионов евро.

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Теги: Селюк Малком Зенит
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