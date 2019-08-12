Евгений Алдонин требует от МВД 47,3 млн руб

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд. В такую сумму футболист оценил моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении средств в банке «Замоскворецкий», $1,5 млн из которых принадлежали спортсмену. За это время, считают бывший футболист и его представители, полицейские следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы.Как следует из иска бывшего игрока сборной России по футболу, летом 2013 года Евгений Алдонин заключил договор вклада «До востребования» с банком «Замоскворецкий», после чего ему был открыт в кредитном учреждении счет. На него футболист перевел 48 млн руб. ($1,5 млн по тогдашнему курсу). Причем сделал это в два этапа — 30 млн и 18 млн руб. Однако, согласно выписке, представленной позже футболисту конкурсным управляющим МКБ «Замоскворецкий», в бухгалтерии кредитного учреждения отразилась совершенно иная трансакция: вместо 18 млн руб. счет господина Алдонина в день платежа пополнился лишь на 1,8 тыс. руб. А 30 млн руб., как выяснил конкурсный управляющий, было разбито злоумышленниками на две части: 9 млн руб. якобы были выданы самому господину Алдонину в ноябре 2013 года, а 21 млн был перечислен в «Замоскворецком» на счет некоего Романа Щербакова на основании якобы договора процентного займа, а затем переведен в банк «Возрождение», где деньги обналичили. При этом документов — заявления о закрытии вклада, расходных кассовых ордеров, подтверждающих получение футболистом денег и разрешение на их перечисление, а также и договора займа в банке не оказалось.Узнав после лишения банка лицензии в июле 2014 года о хищении его средств, футболист обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы. Полицейские возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого господин Алдонин был признан потерпевшим. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину и руководителям допофиса «Даев» Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. При этом, считает футболист, из показаний работников банка, актов ревизий и проверок, проведенных временной администрацией, к хищению средств из банка были причастны по меньшей мере еще трое экс-руководителей «Замоскворецкого», включая его зампреда правления, однако обвинение им так и не было предъявлено.В своем иске спортсмен также отмечает, что во время расследования не был наложен арест на недвижимость фигурантов дела, мало того, будучи обвиняемым, господин Бударин смог заключить договор аренды здания банка на Большой Полянке сроком на 25 лет с правом последующего выкупа.Это фактически лишило возможности наложить арест в качестве обеспечительной меры на недвижимость стоимостью около 1,7 млрд руб. Мало того, констатирует истец, следствие не провело выемку документов с поддельными подписями футболиста, не допросило работников банка об изготовлении этих подложных документов и т. д.— все эти действия следователь посчитал преждевременным. Более того, по данным спортсмена, за пять лет следствие не провело «ни одной почерковедческой экспертизы» на подложных расходных документах, послуживших основанием списания средств с его счета, не направило ни одного международного поручения, хотя служба финансового мониторинга совместно с кипрскими коллегами установила компании, на счета которых из банка были выведены, а затем легализованы похищенные средства. Но следствие проигнорировало эти данные, подчеркивается в иске. В «результате волокиты и плохой организации процесса предварительного следствия», отмечает истец, банкиру Бударину было предъявлено обвинение лишь в небольшом эпизоде хищения, и «за одно заседание ему вынесено минимальное наказание».Как рассказывал Илья Бударин под его нынешним именем Аум Пуруша был приговорен в этом году к трем с половиной годам колонии. Сестра и брат Павловы числятся в розыске, но, как уверен потерпевший, следствие не занимается их поиском. Бездействие следователей, «а также надзирающего прокурора», по мнению истца, привело к утрате доказательств по уголовному делу, растрате виновными похищенного имущества и невозможности возмещения причиненного преступлением материального ущерба. На основании этого господин Алдонин требует взыскать с МВД 47,3 млн руб. Иск уже поступил в Замоскворецкий суд, но дата его рассмотрения не назначена, сообщил представитель спортсмена адвокат Александр Бурчук.