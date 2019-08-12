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Евгений Луценко: когда "Торпедо" вылетело в первый дивизион, это было сродни смерти близкого человека

Экс-нападающий "Торпедо", а ныне форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко рассказал, что для него значит московский клуб, воспитанником которого он является.

"Это мой дом. В системе столичного клуба я оказался в 13 лет. Вырос до дубля, пробился в юном возрасте в основной состав, где тогда играли Семшов, Зырянов, Будылин, Бородин. Вообще не понимал, что происходит. Дебютировал в Премьер-лиге, но при этом понимал, что не обучен ни технически, ни тактически. Попасть в такую команду было сказкой. На тот момент автозаводцы показывали потрясающий футбол: стеночки, забегания, короткий пас.

Провел пару сезонов, в 2004-м стали пятыми, на следующий год — седьмыми. Затем в российском футболе изменилась финансовая ситуация, топ-клубы резко взвинтили уровень зарплат. Лидеров "Торпедо" начали переманивать в другие клубы, остались в команде 17-летние Паша Мамаев, Игорь Смольников. Мне было 19. Вот этой бандой мы и бились за выживание.

"Торпедо" вылетело в первый дивизион. Для меня это было сродни смерти близкого человека. Больно смотреть на то, как клуб, в котором ты мечтал играть всю карьеру, катится в бездну", — цитирует Луценко официальный сайт "Арсенала".

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Теги: Луценко Торпедо Арсенал Тула
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