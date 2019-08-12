Равиль Сабитов: будущее Эдера в "Локомотиве" теперь под вопросом. Думаю, он не играет на свою зарплату

Российский тренер Равиль Сабитов, ранее выступавший за "Локомотив", в интервью дляпрокомментировал переход в столичную команду форварда "Зенита" Луки Джорджевича."Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов, поэтому команде нужны забивные форварды, да и в целом линия атаки должна быть разноплановой. Смолов и Эдер за время в команде не так сильно впечатлили, как, например, всё тот же Фёдор в составе "Краснодара". Эдер неплохой форвард, на его счету "золотой гол" Премьер-Лиги, а до этого и вовсе победный мяч на Евро-2016, но как мне кажется, он крайне нестабилен и не оправдывает возложенных на него болельщиками надежд. Впрочем, и по Смолову можно сказать то же самое.На старте текущего сезона ситуация стала чуть более стабильной. Эдер неплохо проявил себя пару раз, Смолов отличается голами... но мне кажется, что это в любой момент может измениться, учитывая что мы видели ранее. Поэтому приобретение Джорджевича - хороший шаг со стороны клуба. Он молод, здорово играет как на втором этаже, так и внизу, выполняет большой объём работы, не уклоняется от черновой работы ради интересов команды, он адаптирован к российскому чемпионату, знает язык... вообще это супер приобретение для "Локомотива"!Учитывая что черногорцы выкупили у "Зенита", думаю, будущее Эдера в "Локомотиве" теперь под вопросом. Смолов в любом случае останется, у него российский паспорт, да и в целом своего последнего слова он ещё не сказал. А вот Эдер, думаю, не играет на свою зарплату. А сохранить всех троих... ну, если финансовое положение "Локомотива" это позволяет, то исключать такого варианта тоже не стоит.Лука очень сильно прогрессировал за два года в Туле. Однако я думаю, что ему комфортнее играть за коллективы, где уровень футболистов не топовый, но это связано не с уровнем Джорджевича, а с психологией. В "Зените" у него шансов закрепиться, пожалуй, не было, поскольку атакующая линия питерцев полностью укомплектована, да и о лимите на легионеров забывать не стоит. В таких условиях Джорджевич был в "Зените" всё время, и ему было тяжело раскрыться, когда он не чувствовал доверия и поддержки, не чувствовал себя важным для команды.В "Локомотиве", думаю, будет иная ситуация. Если всё будет складываться хорошо, москвичи приобрели форварда на долгие годы. Он подходит команде и в тактическом плане, поскольку "железнодорожники" делают акцент на атакующие действия через фланги, и команде как раз не хватало форварда, который сможет удачно завершать прорывы партнёров.