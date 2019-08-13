» » Валерий Карпин: не знаю, как Еременко готовили в "Спартаке"

Валерий Карпин: не знаю, как Еременко готовили в "Спартаке"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подчеркнул: он всегда понимал, что полузащитник Роман Еременко – классный футболист.

– Еременко не перестает вас удивлять своей работоспособностью, уровнем футбола?

– "Не перестает удивлять" – немного неправильное выражение. Всегда понимал, что это классный футболист.

– Признайтесь честно, когда Роман только попал в неприятную историю и получил двухлетнюю дисквалификацию, верили, что он вернется в футбол?

– А вы как думаете?

– Я сомневался…

– Ну если бы сомневался в нем хоть на один процент, наверное, его в "Ростове" не было бы.

– Так может быть, рисковали? Ситуация же 50 на 50...

– Поймите, если человек умеет хорошо играть в футбол, то не разучится это делать не через два, не через три, не через пять лет. Посмотрите на мастеров-ветеранов, бывших классных мастеров: все футбольные качества по-прежнему при них. Единственное – есть вопросы по физической подготовке.

– Но согласитесь, в "Спартаке" Еременко не смог себя должным образом проявить. Неужели совсем не имелось сомнений, когда его приглашали?

– Не знаю, как его готовили в "Спартаке" и как использовали. Поэтому мне сложно рассуждать об этом.

"СЭ"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Карпин Еременко Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Роман Еременко: у Шомуродова есть все данные, чтобы забивать по 20 голов за сезон
"Матч ТВ" сообщил, что не покажет игру "Порту" - "Краснодар" 20
Александр Егоров: чувствую поддержку Дюкова, мы на связи 4
"Манчестер Сити" избежал запрета на регистрацию новичков за нарушение трансферных правил
Александр Егоров: Даудов подошел к арбитру, чтобы в него не кинули ничего с трибуны, и обезопасил его 12
"Порту" - "Краснодар": стали известны стартовые составы 11
Сесар Аспиликуэта: надеюсь, что "Челси" сможет показать свою лучшую игру в матче с "Ливерпулем"
Валерий Карпин: не знаю, как Еременко готовили в "Спартаке" 4
Артем Дзюба рассказал, вернулся бы он в "Спартак" или нет 37
Экс-тренер ЦСКА: поступок Миладиновича хамский, он заслужил дисквалификацию 1
Мешков «подвис», Даудов защитил арбитра, судью дерби определят карты. Брифинг главы судейского корпуса 3
На матче "Спартак" - ЦСКА будет использоваться VAR 11
Роналду объяснил разницу между собой и Месси 4
Озил и Колашинац пропустят несколько матчей из-за бандитских разборок 1
В РФС признали, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу ЦСКА за грубый фол против Чалова 28
Рибери хочет зарабатывать 8 миллионов евро в год 14
Защитника "Сочи" вызвали на заседание КДК из-за эпизода с Чаловым 1
"МЮ" готов продать Погба в "Реал" за 150 млн евро 2
Франк Де Бур: почему мужчины и женщины должны одинаково зарабатывать в футболе? Это смешно 2
Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с "Челси" 1
Нето пропустит до двух месяцев
Теперь Лука свободен! Джорджевич вырвался из зенитовских аренд 9
"Уфа" может приобрести одного из лучших бомбардиров ФНЛ Макарова 3
Валерий Карпин: Макгиди мог получить красную карточку, потому что обиделся сам на себя 2
Неймар слетал в Португалию на концерт бразильской певицы Паулы Фернандес 1
Максим Деменко: надеюсь, что "Краснодар" обыграет "Порту" со счетом 2:0
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Андрей Тихонов: "Краснодар" может перевернуть ход матча в Порту за счет слаженной игры и огромного желания 2
"Барса" предложила "ПСЖ" новую сделку по Неймару с Коутиньо и €60 млн
Валерий Рейнгольд: "Спартак" забьет "Туну" мячей пять, но только при полной самоотдаче 12
Все новости