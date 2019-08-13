Валерий Карпин: не знаю, как Еременко готовили в "Спартаке"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подчеркнул: он всегда понимал, что полузащитник Роман Еременко – классный футболист.– "Не перестает удивлять" – немного неправильное выражение. Всегда понимал, что это классный футболист.– А вы как думаете?– Ну если бы сомневался в нем хоть на один процент, наверное, его в "Ростове" не было бы.– Поймите, если человек умеет хорошо играть в футбол, то не разучится это делать не через два, не через три, не через пять лет. Посмотрите на мастеров-ветеранов, бывших классных мастеров: все футбольные качества по-прежнему при них. Единственное – есть вопросы по физической подготовке.– Не знаю, как его готовили в "Спартаке" и как использовали. Поэтому мне сложно рассуждать об этом.