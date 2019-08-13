Полузащитник "Ростова" Роман Еременко подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0) и похвалил нападающего команды Элдора Шомуродова, забившего единственный гол в игре.
"Матч действительно выдался тяжелым. В первом тайме мы действовали лучше, быстрее, хорошо атаковали, во втором чуть подсели, появилась нервозность, и пошли ошибки. Рад, что смогли одержать победу и впервые в сезоне сыграли на ноль.
Результативность Шомуродова? Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты. (Смеется.) Дай Бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло, пусть дальше работает", — цитирует Еременко пресс-служба "Ростова".
Роман Еременко: у Шомуродова есть все данные, чтобы забивать по 20 голов за сезон
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