Полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси пропустит матч 6-го тура РПЛ против "Ахмата".
Причина — травма икроножной мышцы, полученная аргентинцем в матче 5-го тура с московским "Динамо" (2:0). Скорее всего, Дриусси пропустит также следующую встречу с "Уфой", а его возвращение в строй ожидается к матчу 8-го тура со "Спартаком" (1 сентября).
Также из-за небольшого повреждения бедра 13 августа не тренировался бразильский новичок "Зенита" Малком, однако его состояние здоровья не вызывает серьезных опасений.
Bobsoccer
Дриусси не сыграет против "Ахмата"
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