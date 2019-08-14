Дриусси не сыграет против "Ахмата"

Полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси пропустит матч 6-го тура РПЛ против "Ахмата".Причина — травма икроножной мышцы, полученная аргентинцем в матче 5-го тура с московским "Динамо" (2:0). Скорее всего, Дриусси пропустит также следующую встречу с "Уфой", а его возвращение в строй ожидается к матчу 8-го тура со "Спартаком" (1 сентября).Также из-за небольшого повреждения бедра 13 августа не тренировался бразильский новичок "Зенита" Малком, однако его состояние здоровья не вызывает серьезных опасений.