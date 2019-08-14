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Артур Григорьянц: арбитры не видели фол Миладиновича, но мы возбудили дело по материалам СМИ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял комитет по защитнику "Сочи" Ивану Миладиновичу, который в матче пятого тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова.

"По матчу ЦСКА — "Сочи": инцидент между Миладиновичем и Чаловым остался без внимания главного судьи матча. Мы получили дополнительный рапорт от Мешкова, его помощников и резервного арбитра Безбородова. Все четверо заявили, что не видели указанный эпизод. Мы не получали письменного обращения от ЦСКА, однако мы возбудили дело по материалам СМИ. Представитель ЦСКА представил медицинские справки, где указано, что у Чалов перелом носа со смещением. Своими действиями Миладинович нанес травму Чалову. У КДК были все основание рассмотреть данное дело и применить дисквалификацию. Он дисквалифицирован на четыре матча", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.


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Теги: Григорьянц ЦСКА Сочи
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