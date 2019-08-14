Бывший игрок "Спартака", российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин после победы красно-белых в первом матче 3-го отборочного тура Лиги Европы над "Туном" (3:2) поздравил московскую команду.
"Ребята молодцы, что дожали и победили "Тун" на искусственном газоне. Им было тяжело. Зеля (хавбек Зелимхан Бакаев) большой молодец. Хочу пожелать ему больше голов и матчей за "Спартак". Желаю "Спартаку" побед и чемпионства!", - цитирует Митрюшкина ФК "Спартак".
Антон Митрюшкин пожелал "Спартаку" стать чемпионом
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