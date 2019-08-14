» » Евгений Трефилов - о работе Черчесова со сборной России: Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло

Евгений Трефилов - о работе Черчесова со сборной России: Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, рассуждая о будущем Аброша Мартина в качестве главного тренера национальной команды, привел в пример главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

"Вспомните сколько у нас хороших тренеров в футболе было? И что, все хорошие отъехали. А нашли одного, cлегка блестящего, Черчесова, надеюсь, он на меня не обидится. Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло. Мяч круглый, куда он полетит, никто не знает.

Трефилов был снят с должности главного тренера сборной по решению главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева. Под его руководством женская сборная России выиграла золото Рио-де-Жанейро-2016 и четырежды — чемпионат мира", - цитирует Трефилова vesti.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Трефилов Черчесов Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Игорь Дивеев: в дерби со "Спартаком" ЦСКА нужна только победа
Данило: Роналду говорит о "Ювентусе" как о семье
Ромелу Лукаку сравнил тренировки в Англии и Италии: здесь все иначе
Владимир Федотов: "Оренбург" требует серьезного и качественного усиления
Евгений Трефилов - о работе Черчесова со сборной России: Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Антон Митрюшкин пожелал "Спартаку" стать чемпионом 2
Ривалдо: если Неймар перейдёт в "Реал", это не будет предательством
Адвокат Глушакова: решение суда корректное и соответствует закону
"Ливерпуль" - "Челси": стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА 3
"Матч ТВ" предоставил сканы переписки и договора с "Порту" 26
Арсен Венгер может возглавить московский "Локомотив" 14
Артур Григорьянц: арбитры не видели фол Миладиновича, но мы возбудили дело по материалам СМИ 5
Дарья Глушакова: буду подавать апелляцию. Вперед Мосгорсуд. Считаю решение нечестным 7
Олег Кононов: Тиль и Ларссон пока не играют, "Спартаку" важно приумножить единство
Суд разделил имущество Дениса и Дарьи Глушаковых пополам 23
В агентстве, представляющем Дианя, сообщили, что в России им интересуется не только "Спартак"
Юрист - о скандале с 15-летним игроком: действия "Крыльев" законны. Родители не исполнили условия контракта 4
Олег Кононов: хочу поздравить "Краснодар" с замечательной победой над "Порту"
Криштиану Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы
Олег Кононов - об акции памяти умершему болельщику: с нашей стороны действия точно будут. Мы скорбим 1
Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, "Рубин" - на 1 миллион 6
Киевское "Динамо" уволило Хацкевича с поста главного тренера 2
Андрей Червиченко: срыв трансляции? Португальцы – «цыгане Европы», с ними всегда сложно 2
Андрей Червиченко: ещё никто толком не освоил VAR, а наши судьи его уже обманывать научились! 7
Болельщик объяснил, зачем транслировал в YouTube матч "Порту" - "Краснодар: люди не должны платить деньги, чтобы смотреть футбол 13
Владимир Пономарев: игроки "Краснодара" - молодцы, но не думаю, что осенью команда выступит в Лиге чемпионов 6
"Порту" пропустит групповой этап ЛЧ впервые с сезона-2010/11
Эмилиано Сала и пилот отравились угарным газом перед крушением самолета
Уэйн Руни хочет бросить пить, чтобы спасти брак 1
Все новости