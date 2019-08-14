Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, рассуждая о будущем Аброша Мартина в качестве главного тренера национальной команды, привел в пример главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
"Вспомните сколько у нас хороших тренеров в футболе было? И что, все хорошие отъехали. А нашли одного, cлегка блестящего, Черчесова, надеюсь, он на меня не обидится. Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло. Мяч круглый, куда он полетит, никто не знает.
Трефилов был снят с должности главного тренера сборной по решению главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева. Под его руководством женская сборная России выиграла золото Рио-де-Жанейро-2016 и четырежды — чемпионат мира", - цитирует Трефилова vesti.ru.
Евгений Трефилов - о работе Черчесова со сборной России: Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло
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