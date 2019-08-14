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Анатолий Мещеряков: Венгер? А еще "Локомотив" рассматривает Клоппа и Моуринью

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, появившуюся во французских СМИ, о заинтересованности «железнодорожников» в услугах бывшего наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера.

"Венгер в "Локомотиве"? Слухи во французских СМИ я не комментирую. А вообще, мы ещё рассматриваем Клоппа и Моуринью", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".


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Теги: Мещеряков Венгер Клопп Моуринью Локомотив
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