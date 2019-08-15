ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику "Монако" и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру, сообщает "Чемпионат.сом".
Сумма трансфера может составить около €6 млн.
Аит-Беннассер перешел в "Монако" из "Нанси" летом 2016 года за €3 млн и был сразу же отдан в аренду на год в свой бывший клуб. Сезон-2017/18 игрок центра поля провел в аренде в "Кане", а в январе 2019 года был отдан в аренду "Сент-Этьену".
ЦСКА интересуется полузащитником "Монако"
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