Защитник БАТЭ Захар Волков прокомментировал информацию о том, что им интересуется ЦСКА.
"Знаю об этом, как и вы — только из интернета. Конкретного предложения не поступало — ни в клуб, ни мне. Если бы позвонили и обратились, тогда можно было бы о чем-то разговаривать. А так – не вижу смысла.
Сейчас мои мысли только о БАТЭ, и я не хочу отвлекаться на слухи", - цитирует Волкова "Прессбол".
Защитник БАТЭ Волков: ЦСКА? Конкретного предложения не поступало
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