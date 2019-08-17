Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков после матча 6-го тура чемпионата России против "Урала" (3:1) отметил, что нападающий Александр Соболев заслужит вызов в сборную России, если не снизит требования к себе и продолжит прогрессировать.
Автором победного гола стал именно 22-летний Соболев, для которого этот мяч стал пятым в сезоне-2019/20. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.
"Парень прогрессирует, взрослеет. Полтора года назад, когда мы его брали, он еще был мальчиком. У него хорошее отношение к себе и тренировочному процессу. Если он не снизит к себе требования и будет прогрессировать, тренер сборной обратит на него внимание.
Это был тяжелый первый тайм, вязкая игра — довлеет недобор очков, ответственность за результат. Забили гол, во втором тайме стало легче. Тренер, видимо, что-то сказал в раздевалке, команда перестроилась и добыла очень важную и нужную победу.
Удаление было по делу. Какие могут быть вопросы? Оно, конечно, тоже сказалось", - цитирует Шашкова ТАСС.
Гендиректор "Крыльев": Соболева пригласят в сборную, если он будет прогрессировать
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