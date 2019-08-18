Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал, как в Голландии относятся к Леониду Слуцкому.
— Леонид Слуцкий, главный тренер "Витесса", в нашем разговоре назвал вас с тактической точки зрения "мечтой для любого тренера", и вы можете встроиться в любую схему. Но добавил, что нельзя требовать и ожидать от вас того же, что от Промеса, — выигрыша матчей в одиночку.
Если убрать эмоциональную составляющую и оставить сугубо игровую, он прав?
— Да, все именно так. Кстати, хоть мы лично со Слуцким и не знакомы, знаю, что люди в Голландии его любят, им нравится он как личность. Он очень приятный человек. Все знают его еще и по тому, что он раскачивается на кресле во время игры (улыбается).
"СЭ"
Гус Тил: в Голландии знают, что Слуцкий раскачивается на кресле во время игры
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