Гус Тил: в Голландии знают, что Слуцкий раскачивается на кресле во время игры

Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал, как в Голландии относятся к Леониду Слуцкому.Если убрать эмоциональную составляющую и оставить сугубо игровую, он прав?— Да, все именно так. Кстати, хоть мы лично со Слуцким и не знакомы, знаю, что люди в Голландии его любят, им нравится он как личность. Он очень приятный человек. Все знают его еще и по тому, что он раскачивается на кресле во время игры (улыбается).