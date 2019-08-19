Гус Тиль: Кононов в перерыве немного разозлился и сказал, что надо начинать играть в футбол

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль поделился впечатлениями от своего первого московского дерби.



Фото: ФК "Спартак"

- Какие у вас эмоции после такого матча?



- Первая часть игры была не такой хорошей. Но во второй части нам больше удавалось играть в хороший футбол и мы забили два хороших мяча.



- Что в перерыве говорил Кононов?



- Он немного разозлился. Длинные забросы вперед, которые мы делали в первом тайме - это был не наш стиль игры. Кононов сказал, что надо начинать играть в наш футбол. Мы стали играть с большим количеством коротких передач, забили два гола и заслужили эту победу.



- Как вам атмосфера сегодня на стадионе?



- В Голландии такой атмосферы нет даже у больших команд. В "Фейеноорде" я никогда не испытывал такой атмосферы.



- Ожидал ли ты дубля от Жиго?



- Пожалуй, это было в духе игры. Жиго и Джикия - в первую очередь борцы. Они личным примером показывают как играть и в обороне, и в атаке, - сказал Тиль в эфире YouTube-канала "Спартака".