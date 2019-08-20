Завтра в городе Бронницы Московской области начнется турнир "Кубок Игоря Акинфеева". Соревнование продлится до 24 августа. В турнире примут участие 20 команд мальчиков 2007 года рождения из России, Белоруссии, Японии и Чехии.
"Для меня это очень приятно. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые оказывали мне поддержку в организации этого турнира, в том числе — губернатору МО Андрею Юрьевичу Воробьеву. То, что мы делаем для детей, — бесценно. Без таких турниров не могут проявляться таланты. А они нам очень нужны. А потом вырастают звездочки.
Если детям нравится заниматься футболом — они должны это делать. Для меня важно, чтобы у этих детей горели глаза", - цитирует Акинфеева Sport24.ru.
В Московской области завтра стартует "Кубок Игоря Акинфеева"
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