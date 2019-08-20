Судья РПЛ Сергей Карасев признался, что любит тяжелую музыку, а игра на электрогитаре помогает найти позитив. Ранее арбитр рассказал, что переживает из-за своих ошибок и не читает СМИ.
"Играю на электрогитаре, в этом ищу позитив. Люблю тяжелую музыку и с нового года возобновил занятия на гитаре. Выбираю время и раз в неделю занимаюсь с преподавателем — гитаристом группы Catharsis. У меня три гитары, так что, можно сказать, уже немного коллекционер. Это отвлекает, снимает стресс.
Очень хотелось бы научиться хорошо играть и сколотить какую-то свою рок-команду. Надо искать вот какой-то такой способ отдыха каждому, а не читать интернет", - цитирует Карасева Sport24.ru.
Русский футбольный судья Карасев хочет создать свою рок-группу
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