Сергей Карасев: переживаю из-за своих ошибок и СМИ не читаю. Мне это мешает

Судья Сергей Карасев оценил начало сезона. Арбитр признался, что не читает СМИ, так как очень переживает из-за своих ошибок.— Как вы правильно сказали, это только начало. Оценивать что-либо еще рано. Я совершал ошибки, публично за них извинялся, потому что очень сильно переживал. Надеюсь, вчерашний матч добавит положительных эмоций. Сейчас еще начнется еврокубковый сезон, матчи сборных — там тоже хотелось бы выступить достойно.— Стараюсь уходить от этого. Как я уже сказал, и так переживаю из-за своих ошибок, а тут еще читать какие-то мнения, узнавать про ошибки других… Нет. Я стараюсь искать какой-то позитив. СМИ не читаю, мне это мешает.