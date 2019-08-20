Директор спортшколы "Химок" о компенсации за Сутормина: не будем финансово напрягать такие богатые клубы. Бумаги больше потратим

Директор спортивной школы "Химок" Александр Ширко заявил, что клуб не будет претендовать на компенсацию за переход своего воспитанника Алексея Сутормина в "Зенит".

Фото: ФК "Зенит"