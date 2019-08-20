» » Директор спортшколы "Химок" о компенсации за Сутормина: не будем финансово напрягать такие богатые клубы. Бумаги больше потратим

Директор спортшколы "Химок" о компенсации за Сутормина: не будем финансово напрягать такие богатые клубы. Бумаги больше потратим

Директор спортивной школы "Химок" Александр Ширко заявил, что клуб не будет претендовать на компенсацию за переход своего воспитанника Алексея Сутормина в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Будем ли мы претендовать на такие "огромные" деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Первая информация о переходе Сутормина из "Оренбурга" была в прессе, и везде значились два миллиона евро. Только такая новость у нас была. Чтобы получить компенсацию, биться не надо, просто нужно направить письмо и заключить договор с "Зенитом" о перечислении этой суммы.

Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией. Пригодится ли такая сумма тренеру? Может быть, мы и сами выплатим ему какую-то премию.

Видимо, такого уровня футболист, что он стоит всего 50 тысяч рублей. У нас дети дороже стоят, когда они заключают первый контакт. А здесь игрок сборной переходит в один из богатейших клубов России, может быть, и Европы. Получается то, что получается. Будем думать", - цитирует Ширко "Р-спорт".


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Директор спортшколы "Химок" о компенсации за Сутормина: не будем финансово напрягать такие богатые клубы. Бумаги больше потратим
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