Полузащитник "Зенита" Краневиттер попал в сферу интересов "Болоньи"

Полузащитник Матиас Краневиттер, права на которого принадлежат "Зениту", попал в сферу интересов "Болоньи". Об этом сообщает Calcioweb.eu со ссылкой на Gazzetta dello Sport.Согласно информации источника, "Болонья" намерена укрепить среднюю линию и составила список из четырех футболистов, среди которых оказался и аргентинец. Сам Краневиттер, у которого есть итальянский паспорт, ранее говорил о желании уйти.Сообщалось, что в услугах 26-летнего полузащитника также заинтересованы "Галатасарай" и "Дженоа". Контракт Краневиттера с питерцами действует до лета 2021 года.