"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина и пообещал перечислить солидарные выплаты

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! ??



Ждём ваши предложения в реплаи! ?



P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать ????? pic.twitter.com/knISQwZJPS — «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019

"Рубин" продает на аукционе картонную фигуру бывшего футболиста команды Алексея Сутормина. Об этом казанский клуб оповестил в твиттере."Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!Ждем ваши предложения в реплаи!P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать", — гласит сообщение "Рубина".Ранее сообщалось, что Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" за 50 тысяч рублей, а солидарные выплаты академиям и клубам составили 5 тысяч рублей.