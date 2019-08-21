» » "Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина и пообещал перечислить солидарные выплаты

"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина и пообещал перечислить солидарные выплаты

"Рубин" продает на аукционе картонную фигуру бывшего футболиста команды Алексея Сутормина. Об этом казанский клуб оповестил в твиттере.

"Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!

Ждем ваши предложения в реплаи!

P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать", — гласит сообщение "Рубина".

Ранее сообщалось, что Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" за 50 тысяч рублей, а солидарные выплаты академиям и клубам составили 5 тысяч рублей.



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Теги: Сутормин Рубин
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