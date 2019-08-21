"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина и пообещал перечислить солидарные выплаты

"Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!
Ждем ваши предложения в реплаи!
P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать", — гласит сообщение "Рубина".
Ранее сообщалось, что Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" за 50 тысяч рублей, а солидарные выплаты академиям и клубам составили 5 тысяч рублей.
Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! ??— «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019
Ждём ваши предложения в реплаи! ?
P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать ????? pic.twitter.com/knISQwZJPS