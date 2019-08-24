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Александр Соболев: Аршавин, Торбинский и Акинфеев - три лучших российских футболиста 21-го века

Нападающий "Крыльев Советов" и лучший бомбардир РПЛ текущего сезона Александр Соболев рассказал, какие зарубежные футболисты и клубы ему нравятся, и назвал лучших российских игроков по его мнению.

"Хотел бы ли с кем-то поменяться телами на один день? Может быть, со Златаном. Посмотрел бы, как он себя ведет. Других кандидатов нет. Но он не мой кумир. Я смотрю на его игру, и мне кажется, мы немного похожи. В футболе он мне импонирует больше всех — даже больше Месси и Роналду.

В прошлом сезоне болел за "Ливерпуль". Не за команду даже, а за Клоппа. Жалко его, не может все никак выиграть финал. А так еще "Барселона" импонирует.

Моя футбольная мечта — поиграть в Англии. Это мечта многих. Туда тяжело попасть, надо работать. Глядишь, когда-нибудь и сыграю.

Три лучших российских футболиста 21-го века? Аршавин. Торбинский, наверное. Акинфеев. Я с Торбинским играл в "Енисее". Человек он хороший, но и футболист он очень хороший", - цитирует Соболева пресс-служба клуба.


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Теги: Аршавин Торбинский Акинфеев Соболев Крылья Советов
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