Маркус Берг: не стоит сильно обращать внимание на критику. Нужно работать над собой (видео)

Шведский нападающий "Краснодара", вышедший на замену в матче против "Локомотива", прокомментировал итоги встречи и реакцию на критику в свой адрес.

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– Конечно, было очень тяжелое начало. Соперник быстро забил, а потом нам пришлось отыгрываться. Я думаю, что после первых минут, не очень хороших с нашей стороны, мы переломили ход матча. В дальнейшем мы более уверено контролировали ход игры. Наверное, мы заслуживали сегодня победить, но сыграли 1:1.– Что можно сказать? Люди любят критиковать, у них есть свое мнение. Они что-то думают, что-то говорят. Если они недовольны результатом, то могут высказываться, говорить обидные вещи. На это не стоит сильно обращать внимание, а нужно работать над собой и тренироваться. Возможно, что такие люди и правы. Конечно, игра в Греции стала большой неудачей для нас. Что касается лично меня, я всегда стараюсь играть хорошо. Но я – новичок в команде, поэтому это тоже не очень просто: я попал в команду и сразу же отыграл три игры в ЛЧ. Это непросто.Тем не менее, наша команда набирает обороты, раскрывает свой потенциал и становится все сильнее. Конечно, эта игра в Греции выбивается из общей череды наших неплохих матчей, что мы провели до этого. Мы играли не очень хорошо, но до 72-ой минуты счет был 2:0, что не очень хорошо, но приемлемо. Что произошло последние 15 минут? Сложно объяснить. Играли мы не очень хорошо, да, но счет 1:0 нас бы устроил. 4:0 – уже не лезет ни в какие ворота. Пройти дальше будет сложно, так что это очень плохой результат.– Я думаю, в футболе возможно все. Мы сами загнали себя в сложную ситуацию, конечно же, что нам будет непросто. Если посмотреть игры топовых клубов, то можно сделать вывод, что все возможно. И не такую разницу мячей отыгрывали. Просто нужно выйти с первой же минуты втопить полный газ, посмотреть, что произойдет. Я верю в команду и в хороший результат во второй игре.– Конечно. Сегодня была сложная игра для нас, но мы доказали, что можем добиваться результата. Несмотря на то, что мы столько много игр проводим в неделю и сегодня противостояли свежей команде, которая не играла в еврокубках несколько дней назад.www.rusfootball.info