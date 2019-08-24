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Брайан Идову: Шапи ждет большое будущее при правильном отношении к футболу

Защитник "Локомотива" и сборной Нигерии Брайан Идову прокомментировал ничейный результат в матче против "Краснодара".

– Насколько результат закономерен?
– В принципе, закономерен. Мы были близки к победе, и соперник пару моментов сделал опасных. Я думаю, счет по игре.

– Первый тайм показался более бодрым в исполнени "Локо", чем второй. Согласны ли вы с этим, и с чем это связано?
– Думаю, что да – согласен. У нас получилось забить ранний гол, потом мы грамотно перестраивались. Все у нас было под контролем. Но на 42-ой минуте случилась ситуация, когда мы, можно сказать, прозевали момент и пропустили гол. За счет забитого гола у них появилась заряженность. Мы, конечно, подустали немного, поэтому больше рассчитывали на контратаки. "Краснодар" больше владел мячом, за счет этого получился такой рисунок игры.

– Держали ли вы в уме результат игры в Уфе, где местная команда обыграла "Зенит"?
– Знали, когда выходили. Понимали, что при победе займем единоличное первое место. Это все понимали. Понятное дело, мы выходили с установкой только побеждать.

– Сейчас наметилось троевластие в таблице. По-твоему, кто больше заслуживает занимать первое место?
– Да, пока так и есть, пока троевластие. Но сейчас, в зависимости от игр других команд, все может измениться, и добавятся еще лидеры. Думаю, что май и конец чемпионата покажут, кто заслуживает первого места.

– Ты часто оказывался против Шапи сегодня. Как оценишь его действия?
– Не первый раз играю против него. Это хороший игрок, рабочая левая, быстрая скорость и техничный. У него большое будущее. Для меня больше запомнилось, как он отрабатывал в обороне в конце матча, как забирал в контратаках мячи. На своей позиции он мог просто ждать мяча и идти в атаку, но своей игрой в обороне он хотел показать себя, свой характер. При правильном отношении у него большое будущее.

– Откуда у соперника столько сил в концовке, если учесть, что у них было меньше сил на подготовку?
– Болельщики! Никогда нельзя отметать фактор домашнего стадиона и болельщиков. Они в любом случае ведут тебя вперед, заряжают эмоциями.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Идову Краснодар Локомотив
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