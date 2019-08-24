Тимур Гурцкая: Каррера видел Федуна 3-4 раза. У него не было такой поддержки, как у Кононова

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что владелец "Спартака" Леонид Федун сейчас гораздо ближе общается с командой, нежели в тот период, когда тренером красно-белых был итальянец Массимо Каррера в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".



"Если бы Федун после чемпионского года сделал шаги по укреплению Массимо, он бы по сей день работал в "Спартаке". Болельщик "Спартака" должен приходить на футбол с уверенностью: "Мы сегодня выиграем". А если "Спартак" не выигрывает, то это должно быть случайностью.



Я провел в "Спартаке" 2,5 года и не видел такого сближения Федуна с командой, как это происходит сейчас. Такой поддержки у Массимо не было. Это миф, что у него якобы были какие-то карт-бланши. Массимо видел Федуна, может быть, три-четыре раза в жизни. Я не считаю те случаи, когда Федун заходил в раздевалку после феерических побед и поздравлял всю команду", — сказал Гурцкая.