Тимур Гурцкая: Ларссон и Понсе - игроки не уровня "Спартака", они не заиграют в команде

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал уровень трех новичков "Спартака" — нападающих Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".



Фото: ФК "Спартак"

"Цорн (Томас Цорн, гендиректор "Спартака") — талантливый парень, но время покажет. Уже сейчас я могу сказать, что два новых футболиста "Спартака" не заиграют в команде. Это Ларссон и Понсе. Это игроки не уровня "Спартака". Понсе — это такая же ошибка, как приглашение Петковича.



А вот Шюррле — это большой успех, что он оказался в "Спартаке". Хотя, наверное, у него есть минусы и скелеты в шкафу, раз он оказался сначала в "Фулхэме", а потом в "Спартаке". Но пока он играет блестяще, это отличный парень с пониманием футбола. Это большая победа "Спартака", что они увели его у "Локомотива". Но его минусы еще наверняка всплывут", — сказал Гурцкая.