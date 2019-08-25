Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 7-го тура РПЛ.
"Ничего не могу сказать по судейству, мы проиграли 0:3. Он судил хорошо, мужской футбол. Мы что, теперь каждый тур будем про пенальти разговаривать, был или нет? Те поплакали, другие… Неужели других тем нет? Если по игре — была определенная схема, но Уциев и Глушаков не смогли сыграть. При счете 0:1 у меня был момент, но Фернандес выручил. Если бы забил, игра могла сложиться по-другому", - цитирует Иванова Sport24.ru.
Олег Иванов: мы что, теперь каждый тур будем про пенальти говорить. Те поплакали, другие
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте