В матче 7-го тура чемпионата России "Ростов" дома победил "Рубин" со счетом 2:1.
Чемпионат России
7 тур
Голы: Марков, 15, Шомуродов, 29, Саплинов, 87
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Глебов (Зуев, 76), Норманн, Ионов (Логашов, 90), Еременко, Саплинов, Шомуродов.
"Рубин": Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров (Закиров, 89), Подберезкин (Кварацхелия, 44), Коновалов, Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).
"Ростов" дома одержал победу над "Рубином"
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