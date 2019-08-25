Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 7-го тура РПЛ "Ростов" - "Рубин" (2:1) и разобрал ситуацию с победным голом донской команды.
"Команды играли, не обращали внимания на косяки вашего друга, Виталия Мешкова. Футболисты играли, вставали и шли вперед. Это было выражение футболистов не обращать внимания на понятные или непонятные действия арбитра, и просто играть в футбол. По поводу последнего гола Александра Саплинова: игрок, который забивал гол — был в правильном положении в момент удара. А его партнер на ближней штанге был вне игры, но это считается как пассив — этот игрок не выпрыгивал, а просто пропускал. Такие голы нужно засчитывать, конечно", - цитирует Хусаинова Sport24.ru.
Сергей Хусаинов - о мяче Саплинова в ворота "Рубина": такие голы нужно засчитывать
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