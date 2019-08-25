"Зенит" интересуется хавбеком "Ренна" Гренье

Центральный полузащитник "Ренна" Клеман Гренье попал в сферу интересов "Зенита".





Фото: Лига 1

По информации Foot Mercato, представитель петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во Франции.Гренье имеет опыт выступлений за "Лион" (154 матча, 18 голов), "Генгам" (15 матчй, 5 голов) и «Рому» (6 матчей). В составе "Ренна" он играет с 2018 года.Трансферная стоимость Гренье оценивается в 7,5 млн евро.