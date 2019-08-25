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"Зенит" интересуется хавбеком "Ренна" Гренье

Центральный полузащитник "Ренна" Клеман Гренье попал в сферу интересов "Зенита".

Фото: Лига 1
По информации Foot Mercato, представитель петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во Франции.

Гренье имеет опыт выступлений за "Лион" (154 матча, 18 голов), "Генгам" (15 матчй, 5 голов) и «Рому» (6 матчей). В составе "Ренна" он играет с 2018 года.

Трансферная стоимость Гренье оценивается в 7,5 млн евро.

Sport24.ru


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Теги: Гренье Ренн Зенит Лига 1
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Лига 1 2019/20
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