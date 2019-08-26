Евгений Алдонин: Чалов скоро будет одним из лидеров в сборной России, это дело времени
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал состав сборной России на матчи против Казахстана и Шотландии. В составе не оказалось лучшего бомбардира армейцев Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чалов мог бы играть за национальную сборную, но основной форвард сейчас — это Дзюба. Федору нужно получить игровую практику в молодежной команде, там он будет точно лидером и сыграет. Черчесов дал понять, что он следит за ним, но на данном этапе ставка сделана на Дзюбу и Смолова. Чалов — сильный футболист, в каждом матче нашего чемпионата он показывает хороший уровень. Решение принимает главный тренер, но если я пытаюсь расшифровать то, что есть, то, мне кажется, тут логика в том, что Федору нужно в его возрасте постоянно получать игровую практику, быть в тонусе. Если в матчах с Шотландией и Казахстаном Федору выпадет 10-15 минут, то этого недостаточно. Лучше он на первых ролях будет в молодежной сборной и поучаствует в решении задач, а в национальной команде он скоро будет одним из лидеров, это дело времени", - цитирует Алдонина Sport24.ru.
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