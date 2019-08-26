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Денис Кулаков: с "Краснодаром" "Урал" сыграет лучше

Защитник "Урала" Денис Кулаков прокомментировал победу своей команды над "Сочи" (3:1) в домашнем матче 7-го тура РПЛ.

"Мы хотели реабилитироваться перед болельщиками, потому что, и "Локомотиву" проиграли, и дома уступили Самаре не по делу. Вот именно такой настрой был, из-за этого мы взяли три очка.

Не могу сказать, что только я был активен сегодня. Все были активны, все были заряжены на победу. "Сочи" — собранная команда, я считаю, желаем им удачи.

Что касается игры в обороне, то расстраивало, что первый опасный момент завершился голом. Нужно стараться играть на ноль, будем исправлять ошибки. Перед "Краснодаром" сделаем свои выводы, и сыграем лучше, чем сегодня.

Самый позитивный момент, что в такой день, в такой холод пришло 10 тысяч болельщиков", - цитирует Кулакова Sport24.ru.


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Теги: Кулаков Урал Краснодар Сочи
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