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Юрий Сёмин: этот чемпионат — сильнейший за многие годы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил старт сезона в Российской Премьер-Лиге.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Я доволен работой игроков в начале сезона. Отдельные ребята из отпуска вышли достаточно поздно, не все проходили тренировочные сборы, подготовка не была однородной. Самое важное, что мы быстро сплотились и набрали необходимые кондиции. На мой взгляд, стартовали на хорошем уровне. Отдельные матчи нашим болельщикам понравились. Самое важное, что бьемся за каждый мяч, за каждое очко. При этом этот чемпионат очень, очень сложный. Борьба тяжелейшая.

Практически все команды укрепились как никогда сильно. Посмотрите, какие фигуры есть в "Зените", "Динамо", "Спартаке". Стал взрослее ЦСКА. Да и как "Ростов" изменился в плане баланса всех линий. Но ведь это очень хорошо. И для болельщиков, и для лиги, и вообще для всего российского футбола. За последние годы впервые сложилась такая большая группа равных по своей силе команд. Этот чемпионат — сильнейший за многие годы", - приводит слова Сёмина "Спорт-экспресс".


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Теги: Семин Локомотив
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