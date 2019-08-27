Евгений Савин рассказал об участии в договорном матче за "Томь" в 2004 году

Бывший футболист и популярный видеоблогер Евгений Савин рассказал, что в 2004 году он участвовал в договорном матче Кубка России, выступая в составе "Томи".

Фото: "Спорт-Экспресс"

"Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против "Кубани" на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.



Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, стоит на футбол, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги — это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник — метров с 25 в девятку. И тут понимаю, что никто не радуется.



В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Был рад: я-то забил. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: "Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол". Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке", — сказал Савин в интервью YouTube-каналу "Gazgolder".







Весьма вероятно, что речь идёт об ответном матче 1/16 финала Кубка России "Кубань" — "Томь" (3:1), он состоялся 10 августа 2004 года.