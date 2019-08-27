Защитник "Зенита" Миха Мевля и полузащитники Вильмар Барриос и Роберт Мак получили приглашения в свои национальные команды на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт петербуржцев.
Мевля вызван в сборную Словении, которая 6 и 9 сентября проведет матчи отборочного раунда к Евро-2020 против Польши и Израиля.
Барриос в составе Колумбии встретится в товарищеских играх с Бразилией (7 сентября) и Венесуэлой (11 сентября).
Мак вместе со сборной Словакии в рамках отбора к чемпионату Европы 6 сентября сыграет против Хорватии, а 9 числа — с Венгрией.
Барриос, Мак и Мевля вызваны в свои национальные сборные
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»