Новичок "Локомотива" Жоау Мариу прокомментировал переход в московский клуб.
Сегодня португалец присоединился к железнодорожникам из миланского "Интера" на правах годичной аренды с правом выкупа.
"Для меня большая честь — присоединиться к "Локомотиву". Я уже играл на этом стадионе, но теперь буду делать это чаще и пытаться помочь команде. Надеюсь, это будет уже в субботу.
Это решение не было трудным для меня. Я быстро согласился. С Эдером я консультировался. Он сказал, что "Локомотив" — хорошая команда с высокими целями", - цитирует Мариу Sport24.ru.
Жоау Мариу: консультировался с Эдером. Он сказал, что "Локомотив" - хорошая команда с высокими целями
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