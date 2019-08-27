Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о том, действительно ли Газпромбанк стал спонсором клуба этим летом, благодаря чему состоялись переходы дорогостоящих футболистов из "Зенита".
— Нашему изданию стало известно, что летом "Сочи" договорился о сотрудничестве с Газпромбанком, который стал новым спонсором клуба. Можете ли вы это подтвердить?
— Откуда вам это стало известно?
— Извините, но мы не раскрываем наших источников.
— Вот и мы не будем раскрывать. Пишите "по информации ваших источников".
— Связь с Газпромбанком объяснила бы финансовый достаток. Изначально после выхода в Премьер-лигу в "Сочи" говорили, что ограничены в финансах.
— Мы по-прежнему ограничены в финансах.
— Несмотря на это, летом в "Сочи" перешли семь игроков "Зенита" без потери в финансах.
— Ну да. Но вы не хотите раскрывать своих источников, вот и мы не будем.
"Спорт день за днем"
Гендир "Сочи": нас спонсирует Газпромбанк? Не раскроем источников, но в финансах мы ограничены
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