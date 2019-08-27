Гендир "Сочи": нас спонсирует Газпромбанк? Не раскроем источников, но в финансах мы ограничены

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о том, действительно ли Газпромбанк стал спонсором клуба этим летом, благодаря чему состоялись переходы дорогостоящих футболистов из "Зенита".— Откуда вам это стало известно?— Вот и мы не будем раскрывать. Пишите "по информации ваших источников".— Мы по-прежнему ограничены в финансах.— Ну да. Но вы не хотите раскрывать своих источников, вот и мы не будем.